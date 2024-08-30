اقتراح رئاسي بنقل العاصمة السياسية من مدينة عدن الى محافظة تعز موسمياً

الجمعة 30 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أحدثت الزيارة الرئاسية التي قام بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمعية عضوي مجلس الرئاسية عثمان مجلي وعبدالله العليمي ارتياحا واسعا لدى اعضاء مجلس القيادة ، خاصة بعد إطلاعهم على كافة الأوضاع التي تعيشها المحافظة ولمسوا الحفاوة الشعبية العالية التي استقبلوا بها.

وفي اول تصريحات له أقترح عضو مجلس القيادة الرئاسي، الشيخ عثمان مجلي، أن تكون محافظة تعز(جنوب غربي اليمن)، عاصمة صيفية لاجتماعات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، معربا عن أسفه لما لمسه من إهمال لهذه المحافظة الاستثنائية.

جاء ذلك في تصريح لعضو مجلس القيادة اليوم الخميس، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في ختام الزيارة الرئاسية إلى محافظة تعز.

وقال مجلي، إنه لا قلق على الجمهورية طالما محافظة تعز، قلبنا النابض بخير، وتضخ الدماء الصافية والنقية والزكية في جميع أنحاء اليمن، مشيراً إلى دورها المحوري ومشاركاتها في كل المجالات على مستوى كل قرية ومنطقة.

وأضاف:"لقد أعادت زيارة محافظة تعز، والحماس الذي لمسناه في ابنائها وطلابها، ذاكرتي الى مرحلة الثمانينيات عندما كنا طلاباً في المدارس، وانعشت في مخيلتنا نسائم الحرية وروح الجمهورية".

وتابع "محافظة تعز أشبهها اليوم ودائماً بانها القلب بالنسبة للجسد اليمني، وطالما القلب بخير، ستظل اليمن بخير، بالرغم من حالة الوهن التي اصابت الجسد اليمني بسبب سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على العاصمة صنعاء".

وعبر عن سعادته البالغة لزيارة محافظة تعز بمعية الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، وارتياحه الكبير لرحابة الاستقبال من أبناء المحافظة شباباً ورجالاً وشيوخاً ونساء.

وأعرب عضو مجلس القيادة عن أسفه لما لمسه خلال هذه الزيارة من حالة إهمال كبير للمحافظة الحيوية والحساسة، مؤكداً على مسؤولية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للاستجابة لكل احتياجات المحافظة والحفاظ عليها كمركز ومعقل رئيسي للجمهورية.

وتوجه بمجموعة من الرسائل لأبناء محافظة تعز الجمهوريين، قائلا "إننا منكم وإليكم ونستند من هذه الروح العالية التي لمسناها فيكم شيوخاً وشباباً ورجالاً ونساء، وانتم تهتفون لليمن والجمهورية، وسوف نمضي معا لتحرير اليمن بشكل كامل، ولقد علمتنا هذه المحافظة الصبر، فهي على الرغم من الحصار الجائر الذي لاتزال تفرضه عليها المليشيات الحوثية، إلا أنني لاحظت فيها روح الحياة والتضحية والكفاح".

ونصح مجلي من خلال رسائله، المتحوثين من أبناء تعز، بعدم جر البلاء إلى محافظتهم التي يستمد منها اليمنيون جميعاً روح الجمهورية والطاقة التواقة للخلاص من المليشيات الإيرانية التي جلبت الويلات لكل محافظات اليمن، مؤكداً ان من تربي في محافظة تعز لن يكون في يوم من الأيام ذيل من اذيال الفرس وإيران.

وحض عضو مجلس القيادة، المغرر بهم للعودة إلى صوابهم وأن لا يفتحوا باباً لهذه المليشيات التي أهلكت الحرث والنسل وأهانت المجتمع اليمني، بانتهاكاتها السيئة والجسيمة، ونهب الحقوق، والمرتبات، وتدمير الاقتصاد الوطني، ومضاعفة الجبايات، وقذف الناس الى دائرة الجوع والمجاعة