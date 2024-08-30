ألمانيا تعلن موقفها من حركة طالبان وموعد تطبيع العلاقات بينهما

الجمعة 30 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الجمعة إن برلين لن تتخذ خطوات نحو تطبيع علاقاتها مع حركة طالبان رغم استئناف ترحيل لاجئين أفغان مدانين بارتكاب جرائم إلى بلادهم.

وأضاف المتحدث “ما دامت الظروف العامة كما هي وحركة طالبان تتصرف بتلك الطريقة، فلن تكون هناك جهود لتطبيع العلاقات مع طالبان”.

وتابع قائلا “هناك اتصالات على المستوى الفني، وخاصة من خلال مكتبنا التمثيلي في الدوحة” في إشارة إلى مفاوضات بشأن عمليات الترحيل استمرت لأشهر.

المصدر : رويترز