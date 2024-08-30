الحكومة اليمنية تطالب بتدخل أممي عاجل .. لانقاذ المواقع الأثرية في مناطق الحوثيين

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طالبت الحكومة اليمنية، بتدخل أممي عاجل لصون وحماية المناطق والمواقع الأثرية وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، من خطر الأمطار والفيضانات التي تضرب عموم البلاد منذ أشهر.
وقال وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إنه وجه "نداء استغاثة الى سعادة السيدة أودري أزولاي المديرالعام لليونسكو، وسعادة السيد صلاح خالد مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، للتدخل العاجل لصون وحماية المناطق الاثرية المتضررة جراء الامطار والسيول التي اجتاحت عدد من المدن التاريخية الواقعة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران".
وأضاف الإرياني في بيان على منصة إكس "تؤكد التقارير الميدانية تعرض مجموعة من المدن اليمنية التاريخية للدمار وبشكل كبير جراء الامطار الغزيرة والسيول المدمرة بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب اليمن في الايام الماضية، ومن أهمها مدينتي "صنعاء، زبيد" المدرجتين على قائمة التراث الإنساني العالمي".
وطالب الإرياني المنظمة الأممية، بالتدخل العاجل لصون وحماية هذه المناطق المتضررة وإعادة ترميمها "لضمان الحفاظ على هذا التراث الإنساني القيم للأجيال القادمة، كون هذا الدمار يمثل خسارة كبيرة للتاريخ والثقافة اليمنية والإنسانية ككل".
وأشار الوزير اليمني، إلى ان انقلاب مليشيا الحوثي وما تسبّب به من حروب، حال دون قيام الدولة بواجبها في الاهتمام بهاتين المدينتين وباقي المواقع الأثرية في مناطق سيطرة المليشيا، الأمر الذي فاقم المشكلة وتسبب في سقوط الجزء العلوي من الواجهة الشمالية لقلعة زبيد التاريخية، وكذا تأثر العديد من المنازل التاريخية في صنعاء القديمة بالسيول وأصبحت معرضة للسقوط والانهيار، إضافة الى سقوط أحد قصور صنعاء القديمة مؤخرا، كما حدثت عدة انهيارات في قلعة رداع التاريخية