عيدروس الزبيدي يستدرج عضوا في الرئاسي الى مهمة جديدة - نص القرار

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت وسائل إعلام تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم "امارتيا" اليوم الخميس بأن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي ورئيس مايسمى "بالمجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يسعى إلى فصل "جنوب اليمن عن شماله" اصدر قرارا بتكليف نائبة في ذات المجلس وعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد عبدالرحمن المحرّمي بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب في نطاق سيطرة الانتقالي.



وذكر موقع المجلس الانتقالي بان "عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، اصدر اليوم قرارًا بتكليف نائبه العميد عبدالرحمن المحرّمي (أبو زرعة) بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب.

واوضح بانه :"بموجب هذا التكليف، يتولى العميد المحرّمي الإشراف الكامل على عمل القوات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتنظيمها بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظات الجنوب".



لافتًا إلى ان :المادة الأخيرة من قرار هذا التكليف، تنص بالعمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء أي تكليف سابق يتعارض مع أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية للمجلس الانفصالي .



والعميد عبدالرحمن المحرّمي هو عضو مجلس القيادة الرئاسي ومؤسس وقائد لـ ألوية العمالقة التي نفذت عملية عسكرية واسعة ضد مليشيات الحوثي في عام 2018 صوب مشارف مدينة الحديدة وكذلك قيادته لها مطلع 2022 لتحرير بيحان شبوة وحريب مأرب.