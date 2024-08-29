عاجل.. انفجارات عنيفة تهز شرقي صنعاء - مصادر مأرب برس تكشف السبب الكويت توزيع 1000حقيبة مدرسية مع مستلزماتها للطلاب النازحين بمحافظة مأرب تعرف على عدد الأجانب والعرب الذين دخلوا اليمن عبر منافذها البرية والجوية خلال 7أيام توكل كرمان ترد على مرشد إيران: خامنئي كهنوتي يكافح لتدمير بلادنا ولايقل جرما وإجراما عن الصهاينة أنفسهم حماس تنعي قائد عسكري كبير وتؤكد: ''مقاومتنا لن تنكسر'' عاجل : الملك سلمان يصدر قرارات ملكية تنهي خدمة قيادات عسكرية عليا في الحكومة السعودية ويصدر قرارات تعيين جديدة لجنة اعداد ادبيات ووثائق التكتل الوطني للأحزاب في اليمن تختتم اعمالها عاجل: المبعوث الأممي يلتقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي ويتجاهل مناقشة اهم ملفات المرحلة شاهد.. موكب الرئيس العليمي يتوقف في مسقط رأس قائد عسكري كبير لقراءة الفاتحة العليمي يتفقد هيجة العبد
افادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء قبل قليل بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت شرقي العاصمة صنعاء.
واوضحت المصادر لمأرب برس بأن الانفجارات هي ناتجة عن ضربات جوية نفذتها طائرات حربية يعتقد أنها امريكية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة صرف بمديرية بني حشيش شرقي صنعاء.