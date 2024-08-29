الكويت توزيع 1000حقيبة مدرسية مع مستلزماتها للطلاب النازحين بمحافظة مأرب تعرف على عدد الأجانب والعرب الذين دخلوا اليمن عبر منافذها البرية والجوية خلال 7أيام توكل كرمان ترد على مرشد إيران: خامنئي كهنوتي يكافح لتدمير بلادنا ولايقل جرما وإجراما عن الصهاينة أنفسهم حماس تنعي قائد عسكري كبير وتؤكد: ''مقاومتنا لن تنكسر'' عاجل : الملك سلمان يصدر قرارات ملكية تنهي خدمة قيادات عسكرية عليا في الحكومة السعودية ويصدر قرارات تعيين جديدة لجنة اعداد ادبيات ووثائق التكتل الوطني للأحزاب في اليمن تختتم اعمالها عاجل: المبعوث الأممي يلتقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي ويتجاهل مناقشة اهم ملفات المرحلة شاهد.. موكب الرئيس العليمي يتوقف في مسقط رأس قائد عسكري كبير لقراءة الفاتحة العليمي يتفقد هيجة العبد وفاة عمال في حريق بعدن
دشن نائب مدير مكتب التربية بمحافظة مأرب عبدالعزيز الباكري اليوم، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية مع مستلزماتها لـِ 1000طالب وطالبة للصفوف(1_3) من أبناء النازحين في المخيمات المتضررة والمجتمع المضيف من الفئات الأشد فقرا والأقل دخلا، ووالذي تنفذه مؤسسةاستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية ،ضمن مشروع حملة"العودة إلى المدرسة"بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وفي التدشين بمدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية بمديرية المدينة ،أكد الباكري على ضرورة الاهتمام بطلاب الأسر المحتاجة من النازحين والمجتمع المضيف ،والعمل على مساعدتهم في إكمال دراستهم حتى يتسنى لهم مساعدة أسرهم في المستقبل .. مثمناً الجهود التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في دعم مساندة الأطفال و تقديم مختلف الخدمات لهم.
من جانبه أوضح مدير مكتب استجابة بالمحافظة محمد سليم أن المشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء على الأسر المستهدفة في تدريس أبنائهم وإلحاقهم بالمدارس.
وبين أن المستهدفين من المشروع يتوزعون على المدارس في مخيمات النزوح والمجتمع المضيف.
حضر التدشين منسق المنظمات بمكتب التربية ياسر الحيدري.