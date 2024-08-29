الكويت توزيع 1000حقيبة مدرسية مع مستلزماتها للطلاب النازحين بمحافظة مأرب

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

عدد القراءات 73

دشن نائب مدير مكتب التربية بمحافظة مأرب عبدالعزيز الباكري اليوم، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية مع مستلزماتها لـِ 1000طالب وطالبة للصفوف(1_3) من أبناء النازحين في المخيمات المتضررة والمجتمع المضيف من الفئات الأشد فقرا والأقل دخلا، ووالذي تنفذه مؤسسةاستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية ،ضمن مشروع حملة"العودة إلى المدرسة"بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وفي التدشين بمدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية بمديرية المدينة ،أكد الباكري على ضرورة الاهتمام بطلاب الأسر المحتاجة من النازحين والمجتمع المضيف ،والعمل على مساعدتهم في إكمال دراستهم حتى يتسنى لهم مساعدة أسرهم في المستقبل .. مثمناً الجهود التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في دعم مساندة الأطفال و تقديم مختلف الخدمات لهم.

من جانبه أوضح مدير مكتب استجابة بالمحافظة محمد سليم أن المشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء على الأسر المستهدفة في تدريس أبنائهم وإلحاقهم بالمدارس.

وبين أن المستهدفين من المشروع يتوزعون على المدارس في مخيمات النزوح والمجتمع المضيف.

حضر التدشين منسق المنظمات بمكتب التربية ياسر الحيدري.