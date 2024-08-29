تعرف على عدد الأجانب والعرب الذين دخلوا اليمن عبر منافذها البرية والجوية خلال 7أيام

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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سجلت المنافذ البرية والجوية البحرية لبلادنا خلال الاسبوع المنصرم وصول 23159 مواطنين، و 2808 عربي، و 1325 أجنبيا.

وصل عبر مطار عدن الدولي 4168 مسافرا،ووصل عبر مطار سيئون الدولي 570 مسافرا،ووصل عبر منفذ الوديعة 16790 مسافرا، وعبر منفذ شحن 3683 مسافرا ،و 2068 مسافرا عبر منفذ صرفيت،و ميناء المكلا13 مسافرا.

فيما سجلت ذات المنافذ مغادرة 45602 مواطنا، و 3686 عربيا، 2536 أجنبيا .

غادر عبر مطار عدن الدولي 4441 مسافرا، وغادر عبر مطار سيئون الدولي 946 مسافرا، وغادر 37658 مسافرا عبر منفذ الوديعة البري، وعبر منفذ شحن 5580 مسافرا، و عبر منفذ صرفيت 3187 مسافرا، وعبر ميناء المكلا12 مسافرا.

ليبلغ إجمالي الواصلين والمغادرين عبر المنافذ البرية لبلادنا 79116 مسافرا