توكل كرمان ترد على مرشد إيران: خامنئي كهنوتي يكافح لتدمير بلادنا ولايقل جرما وإجراما عن الصهاينة أنفسهم حماس تنعي قائد عسكري كبير وتؤكد: ''مقاومتنا لن تنكسر'' عاجل : الملك سلمان يصدر قرارات ملكية تنهي خدمة قيادات عسكرية عليا في الحكومة السعودية ويصدر قرارات تعيين جديدة لجنة اعداد ادبيات ووثائق التكتل الوطني للأحزاب في اليمن تختتم اعمالها عاجل: المبعوث الأممي يلتقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي ويتجاهل مناقشة اهم ملفات المرحلة شاهد.. موكب الرئيس العليمي يتوقف في مسقط رأس قائد عسكري كبير لقراءة الفاتحة العليمي يتفقد هيجة العبد وفاة عمال في حريق بعدن 5 أعراض يجب علينا دائما استشارة الطبيب بشأنها معلومات مهمة وضروري ويجب ان تعرفها.. لماذا لا ينبغي شرب القهوة على معدة فارغة
بعد صمت القيادات السياسية والمراجع العلمية والدينية في العالم العربي والإسلامي على التغريدة الطائفية التي تبناها
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، التي قال فيها ان "المعركة لا تنتهي أبدا" بين من أسماها "الجبهة الحسينية"( الشيعة ) ، و"الجبهة اليزيدية" ( السنة).
واحدثت سخطا وغصبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي .
علقت اليوم الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على تغريدته بقولها "
كفاح هذا الكهنوتي وصراعه من أجل اسقاط وتدمير بلداننا ، هذا هو مشروعه وهو يستغل قضية فلسطين لتحقيق هذه الغاية ، وهو بذلك لايقل جرما وإجراما عن الصهاينة أنفسهم ، وأضافت كرمان قائلة " فلسطين سيحررها أبناؤها وشعبها الجبار فقط،
جميعنا يعلم من المقصود بالجبهة اليزيدية.
تغريدة الخميني فهمت من قبل كل المتابعين انه يدعو للحرب بين اهل السنة والشية، متناسيا الحرب على الشيطان الاكبر كما يسمونه وهما " أمريكا وإسرائيل ".