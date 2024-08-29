توكل كرمان ترد على مرشد إيران: خامنئي كهنوتي يكافح لتدمير بلادنا ولايقل جرما وإجراما عن الصهاينة أنفسهم

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 208

بعد صمت القيادات السياسية والمراجع العلمية والدينية في العالم العربي والإسلامي على التغريدة الطائفية التي تبناها

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، التي قال فيها ان "المعركة لا تنتهي أبدا" بين من أسماها "الجبهة الحسينية"( الشيعة ) ، و"الجبهة اليزيدية" ( السنة).

واحدثت سخطا وغصبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي .

علقت اليوم الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على تغريدته بقولها "

كفاح هذا الكهنوتي وصراعه من أجل اسقاط وتدمير بلداننا ، هذا هو مشروعه وهو يستغل قضية فلسطين لتحقيق هذه الغاية ، وهو بذلك لايقل جرما وإجراما عن الصهاينة أنفسهم ، وأضافت كرمان قائلة " فلسطين سيحررها أبناؤها وشعبها الجبار فقط،

جميعنا يعلم من المقصود بالجبهة اليزيدية.

تغريدة الخميني فهمت من قبل كل المتابعين انه يدعو للحرب بين اهل السنة والشية، متناسيا الحرب على الشيطان الاكبر كما يسمونه وهما " أمريكا وإسرائيل ".