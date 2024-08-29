حماس تنعي قائد عسكري كبير وتؤكد: ''مقاومتنا لن تنكسر''

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نعت حركة حماس، قائد كتيبة طولكرم محمد جابر أبو شجاع وكل شهداء شعبنا، مؤكدة أن استمرار عدوان الاحتلال على الضفة لن يكسر شعبنا ومقاومتنا.

وقالت حماس في بيان لها، الخميس: إن استمرار حملة الاحتلال وعدوانه العسكري الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وما شهدناه في الساعات الأخيرة من توغلات واستهدافات تركزت في جنين وطولكرم وطوباس وغيرها من المحافظات، لن تفلح في كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا.

وشدت على أيدي المقاومين من كتائب القسام وكل الأذرع العسكرية الذين يستبسلون في التصدي لهذا العدوان، ويواجهون اقتحاماته واعتداءاته الهمجية، من خلال الاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال واستهداف آلياته بالعبوات الناسفة.

وقالت: إذ ننعى شهداء شعبنا ومنهم الشهيد المقاوم محمد أبو شجاع قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس ورفاقه المقاومين، الذين ارتقوا بنيران الاحتلال، لنؤكد أن جرائم الاحتلال ستشعل الأرض لهيباً تحت أقدام جيشه المذعور وقطعان مستوطنيه، وستفجر بركان الغضب الكامن بالضفة بسبب ممارسات الاحتلال وعنجهيته المتواصلة.

وأكدت أن الاحتلال ينتظره مزيد من الخسائر والخيبات، وتعميق أزمته وذعره الأمني الممتد من غزة إلى الضفة وكل الساحات المنخرطة في معركة طوفان الأقصى، فضربات المقاومين الأبطال ستقض مضجعه وستكون لجنوده بالمرصاد.

ودعت أبناء شعبنا البطل في الضفة الغربية لمزيد من الوحدة والتلاحم مع المقاومة، وتكثيف الزخم الجماهيري والمواجهة الميدانية مع الاحتلال ومستوطنيه، حتى دحر العدوان وكنس الاحتلال ونيل حريتنا وحقوقنا المشروعة.