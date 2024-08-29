عاجل : الملك سلمان يصدر قرارات ملكية تنهي خدمة قيادات عسكرية عليا في الحكومة السعودية ويصدر قرارات تعيين جديدة

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعة خاصة

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدد من الأوامر الملكية، قضت بإنهاء خدمة قيادات عسكرية من الرتب العليا وتعيين خلفا لهم.

وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة اليوم:

- إعفاء الفريق فهد الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه.

- تعيين الفريق فهد الغفيلي نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة.

- إعفاء الفريق فهد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه.

- تعيين الفريق فهد المطير مستشارًا بمكتب وزير الدفاع.

- ترقية اللواء محمد الغريبي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية.

- ترقية اللواء فهد الجهني إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البرية.

- ترقية اللواء فهد السلمان إلى رتبة فريق وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

- إعفاء سمير الطبيب المستشار بأمانة مجلس الوزراء.

- تعيين مطلق الأزيمع مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول.

- تعيين سمير الطبيب مستشارًا بوزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.