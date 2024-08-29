عاجل : الملك سلمان يصدر قرارات ملكية تنهي خدمة قيادات عسكرية عليا في الحكومة السعودية ويصدر قرارات تعيين جديدة لجنة اعداد ادبيات ووثائق التكتل الوطني للأحزاب في اليمن تختتم اعمالها عاجل: المبعوث الأممي يلتقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي ويتجاهل مناقشة اهم ملفات المرحلة شاهد.. موكب الرئيس العليمي يتوقف في مسقط قائد عسكري كبير العليمي يتفقد هيجة العبد وفاة عمال في حريق بعدن 5 أعراض يجب علينا دائما استشارة الطبيب بشأنها معلومات مهمة وضروري ويجب ان تعرفها.. لماذا لا ينبغي شرب القهوة على معدة فارغة روايات متضاربة بشأن هدنة للوصول إلى سفينة سونيون اليونانية في البحر الأحمر قرارات جديدة وضوابط مشددة للحجاج من خارج السعودية .. منع الأعلام والمنشورات السياسية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدد من الأوامر الملكية، قضت بإنهاء خدمة قيادات عسكرية من الرتب العليا وتعيين خلفا لهم.
وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة اليوم:
- إعفاء الفريق فهد الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه.
- تعيين الفريق فهد الغفيلي نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة.
- إعفاء الفريق فهد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه.
- تعيين الفريق فهد المطير مستشارًا بمكتب وزير الدفاع.
- ترقية اللواء محمد الغريبي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية.
- ترقية اللواء فهد الجهني إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البرية.
- ترقية اللواء فهد السلمان إلى رتبة فريق وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.
- إعفاء سمير الطبيب المستشار بأمانة مجلس الوزراء.
- تعيين مطلق الأزيمع مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول.
- تعيين سمير الطبيب مستشارًا بوزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.