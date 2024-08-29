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عاجل: المبعوث الأممي يلتقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي ويتجاهل مناقشة اهم ملفات المرحلة

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص
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تجاهل اليوم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ خلال اجتماع عقدة بمدينة عدن مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مناقشة اي ملفات اقتصادية او مناقشة ما تم الاتفاق عليه مقابل التراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني بخصوص توحيد العملة وتصدير المشتقات النفطية.  

حيث إختتم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ اليوم الخميس زيارة إلى عدن التقى خلالها برئيس مجلس القيادة الرئاسي و تبادلا الآراء حول الحاجة الملّحة إلى حوار بنّاء يهدف إلى خفض التصعيد على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن حسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي اطلع عليه موقع مارب برس.  

 

وركز غروندبرغ خلال لقائه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن قلقه حيال وضع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، مجدداً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج عنهم بشكل فوري.

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