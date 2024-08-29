شاهد.. موكب الرئيس العليمي يتوقف في مسقط قائد عسكري كبير

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقف موكب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوا المجلس في مسقط رأس الشهيد العميد الركن عدنان الحمادي، القائد السابق للواء 35 مدرع، بعزلة بني حماد مديرية المواسط، وقرأوا الفاتحة على روح المناضل الكبير، والترحم على روحه الطاهرة، و جميع شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم رخيصة دفاعاً عن الشرعية والنظام الجمهوري والتصدي للمليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، وفق وكالة سبأ.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واخوانه اعضاء المجلس عن عظيم اعتزازهم بما سطره القائد الجسور الشهيد عدنان الحمادي من ملاحم بطولية في معركة استعادة مؤسسات الدولة والدفاع عن النظام الجمهوري، باعتباره صاحب الطلقة الأولى في مواجهة المليشيات الحوثية الارهابية وتشكيل اول نواة للجيش الوطني، وإطلاق شرارة المقاومة الباسلة في محافظة تعز، وقيادة تحريرها من المشروع الحوثي الظلامي، الكهنوتي المتخلف.

واشاد الرئيس، بالسجل النضالي الحافل للشهيد العميد عدنان الحمادي، وإسهاماته الجليلة في خدمة الوطن كأحد ابرز قادته العسكريين الشجعان ورموزه الخالدين الذين تصدروا معركة الشعب اليمني المصيرية في وجه المليشيا الانقلابية العميلة للنظام الايراني.

قبل ذلك زار الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، والشيخ عثمان مجلي، قيادة اللواء 35 مدرع.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوي المجلس بمقر اللواء، وكيل محافظة تعز لشؤون الحجرية محمد عبدالعزيز الصنوي، ومدير عام مديرية المواسط امين شرف، واركان حرب اللواء العقيد محمود القدسي، ورئيس عمليات اللواء العقيد عادل الحمادي، وركن القوى البشرية العقيد علي النقيب، وعدد من ضباط اللواء.

واستمع رئيس مجلس القيادة وعضوا المجلس، من قيادة اللواء، الى احاطة حول مستوى تنفيذ المهام المعتمدة على المستويات القتالية، والتأهيلية، والمعنوية.

واثنى الرئيس، على دور اللواء 35 مدرع في ردع تهديدات المليشيات الحوثية الارهابية، وفرض هيبة الدولة في مسرح عملياته التي اظهرت تماسكاً فريداً في المعركة المصيرية ضد المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

ونوه الرئيس، بالدعم السخي من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لكافة مؤسسات الدولة وفي المقدمة القوات المسلحة والامن ضمن مواقفهم المشرفة الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وامنه واستقراره.