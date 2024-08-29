العليمي يتفقد هيجة العبد

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، والشيخ عثمان مجلي، بزيارة تفقدية لمشروع اعادة تأهيل وصيانة طريق هيجة العبد الاستراتيجي الرابط بين محافظات تعز ولحج وعدن الذي يموله الاشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوا المجلس الى شرح موجز حول مستوى الانجاز في المشروع الحيوي البالغ طوله 9 كيلو مترات، والذي يشتمل على تنفيذ صبيات واعمال خرسانية وجدران ساندة لجسم الطريق ومنع التساقطات وانهيار الكتل الرملية الجانبية، بالإضافة الى اعادة تأهيل قنوات تصريف المياه وانشاء المصدات وعناصر السلامة المرورية، بما يسهم في الحد من حوادث السير، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والتنقل الآمن للمركبات.

وحث الرئيس، الشركة المنفذة للمشروع على سرعة استكمال وانجاز ما تبقى من اعمال في تأهيل وصيانة الطريق الذي يستفيد منه أكثر من 4 ملايين نسمة، وفقاً للمعايير والمواصفات والمدة الزمنية المحددة.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التعبير باسمه واعضاء المجلس، والحكومة عن عظيم شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، وللبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن الذي عمل على انجاز هذا المشروع وغيره من المشاريع الحيوية التي سيستفيد منها اليمنيون في مختلف المحافظات.