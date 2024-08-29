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وفاة عمال في حريق بعدن

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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توفي عمال، فجر اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق في محل تجاري بمديرية المنصورة شمال العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن حريقا نشب في محل النبراس (حديث الإنشاء)، لتصنيع الورق ومواد الطباعة في مديرية المنصورة شمال عدن.

وأضافت المصادر أنه عثر على جثتين لشخصين، فيما لايزال أربعة أشخاص تحت الأنقاض.

وأرجعت المصادر، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، في الهنجر الذي كان يتواجد فيه عدد من العمال.

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