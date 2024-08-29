5 أعراض يجب علينا دائما استشارة الطبيب بشأنها

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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يهمل الكثيرون صحتهم وسط متطلبات الحياة العديدة، ومع ذلك، سلط أحد الأطباء الضوء على خمسة أعراض لا ينبغي تجاهلها على الإطلاق ويجب أن تستدعي فحصا طبيا.

وفي منشور على "تيك توك" تمت مشاهدته أكثر من 1.7 مليون مرة، كشف الطبيب العام الشهير، الدكتور أمير خان عن الأعراض الخمسة التي تتطلب زيارة الطبيب.

وقال إنه إذا كنت تشعر بانتظام بأن الطعام أو الشراب يعلق في حلقك، فمن الأفضل إجراء فحص، موضحا: "هذا يسمى عسر الكلام. يمكن أن يسبب أحيانا السعال أو الاختناق أو التقيؤ.

وهناك عدة أسباب مختلفة، لكننا بحاجة إلى استبعاد سرطان المريء أو الأجزاء العلوية من الجهاز الهضمي".

ويرتبط العارض الثاني الذي يتطلب زيارة الطبيب أيضا بالفم، والذي يتمثل في قرحة الفم غير المبررة التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، والتي بحسب الدكتور خان يمكن أن تشير إلى الإصابة بسرطان الفم، وهو حالة أكثر شيوعا بين المدخنين أو الذين يستهلكون الكحوليات بشكل مفرط". ويتمثل العارض الثالث في "التعرق الليلي الشديد أو الغزير غير المبرر".

وشرح الدكتور خان أنه يمكن للنساء التعرض للتعرق المفرط خلال فترة انقطاع الطمث وهذا أمر طبيعي، ويجب علاجها بشكل منفصل، ولكن إذا لم يكن هناك تفسير لهذا التعرق فإن الأمر يتطلب بالتأكيد زيارة

وأشار الدكتور خان إلى أن العارض الرابع يتمثل في الكتل الجديدة غير المبررة التي تظهر في الجسم، وقال: "إذا كان لديك كتلة جديدة في رقبتك، حتى لو شعرت وكأنها غدة ليمفاوية، وإذا كان حجمها أكثر من 1 سم أو شعرت بأنها صلبة أو مطاطية، أو بقيت هناك لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر ولا يمكنك تفسيرها، يرجى فحصها عن طريق الطبيب".

أنه يجب دائما فحص آلام العظام غير المبررة من قبل الطبيب "خاصة إذا كان عمرك أكثر من 50 عاما، وبشكل خاص إذا كان الألم في منطقة الظهر أو الحوض أو الضلوع. وإذا كنت لا تتذكر أي نوع من الإصابات أو الحركات التي يمكن أن تفسر ذلك، فاتصل بالطبيب