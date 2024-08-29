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دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ... موعد الانطلاق والمباريات

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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 تبدأ مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2024-2025) يوم 17 سبتمبر 2024، على أن تنتهي يوم 29 يناير 2025، وستتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى دور الـ16 للبطولة.

  

 يشارك في دور المجموعات للنسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" 36 ناديا، ويخوض كل واحد في هذا الدور 8 مباريات بدلا من 6، على أن يتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 للبطولة الأوروبية المرموقة.

وتخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقا من مباراتي ذهاب وإياب لتحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة لنفس الدور.

وتغادر بقية الفرق المسابقة دون التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي، فيما تستمر بقية أدوار المسابقة بنظام خروج المغلوب.

وفي ما يلي موعد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2024-2025):

الجولة الأولى يومي (17-18) سبتمبر 

الجولة الثانية يومي (1-2) أكتوبر 2024

الجولة الثالثة يومي (22-23) أكتوبر 2024

الجولة الرابعة يومي (5-6) نوفمبر 2024

الجولة الخامسة يومي (26-27) نوفمبر 2024

الجولة السادسة يومي (10-11) ديسمبر 2024

الجولة السابعة يومي (21-22) يناير 2025

الجولة الثامنة يوم

29 يناير 2025

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