بعد الصومال.. ثاني دولة عربية ونيجيريا توقعان اتفاقية تعاون عسكري

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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وقعت مصر ونيجيريا يوم الأبعاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وتم توقيع الاتفاق رسميا في وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا خلال زيارة وفد مصري بحسبما ذكرته وزارة الدفاع النيجيرية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز العلاقات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وفرص التدريب المشترك بين البلدين.

وأعرب سكرتير وزارة الدفاع النيجيرية إبراهيم أبو بكر بقوله كنا عن ثقته في أن العلاقات القوية والطويلة الأمد بين نيجيريا ومصر ستؤدي إلى تعاون مستدام بين البلدين.

وأكد أن نيجيريا استفادت بشكل كبير من مصر في عدة مجالات مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب.

وفي 14 أغسطس استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية بالقاهرة رئيس الصومال حسن شيخ محمود الذي وصل إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وقد شهد الرئيسان عقب المباحثات مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين