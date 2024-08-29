جريمة اغتصاب طفل سجن رداع.. القبائل تحاصر المجمع الحكومي وتجبر المليشيات على الاستسلام

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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اجبرت قبائل رداع بمحافظة البيضاء مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الأربعاء على اصدار حكماً بالاعدام بصورة مستعجلة بحق المتهم بجريمة الاغتصاب التي تعرض لها احد الاطفال خلال الأيام القليلة الماضية بسجن رداع المركزي.



واوضحت مصادر محلية لمأرب برس بأن مسلحو القبائل قاموا اليوم بمحاصرة المجمع الحكومي الكمب والذي يتكون من مبنى النيابة والأمن المركزي والمحكمة وإدارة أمن مديريات رداع وذلك لممارسة الضغط على مليشيات الحوثي بسرعة تنفيذ حكم الاعدام بحق مرتكب جريمة الاغتصاب المدعو بحق عبدالكريم أحمد صلاح العمراني .

المصادر ذاتها افادت بأن حصار القبائل للمجمع الحكومي اجبر مليشيات الحوثي الانقلابية على سرعة اصدار حكم الإعدام بصورة مستعجلة.



وعن تفاصيل الجريمة افادت المصادر بأن الطفل الضحية الذي ينتمي إلى اسرة آل غليس تعرض للاغتصاب خلال الأيام القليلة الماضية من قبل مشرف حوثي يعمل في ذات السجن وذلك بعد ان قام باستدراجه خلال تواجده بساحة السجن لزيارة احد اقاربة الذي يقبع في السجن المركزي بمدينة رادع بمحافظة البيضاء.



مليشيات الحوثي اقرت في وقت سابق من ليلة امس بجريمة الاغتصاب في السجن المركزي برداع.

حيث افاد اعلامها الامني بإن الجماعة الإرهابية قد كلفت "لجنة مكلفة من جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية باشرت إجراءات التحقيق في إصلاحية مديرية رداع، حول حادثة اغتصاب طفل من قبل أحد نزلاء الإصلاحية".

وأشار الإعلام الأمني الحوثي بإن "أحد الأطفال كان متواجدًا في حوش الإصلاحية لزيارة أخيه السجين، وبعد انتهاء الزيارة اقتاده أحد السجناء إلى مكان خالٍ في السجن، مغافلًا الحراسة، ليرتكب جريمة الاغتصاب".