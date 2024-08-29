خالد مشعل يوجه رسالة لأمريكا ويدعو للعودة إلى “العمليات الفدائية”

الخميس 29 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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دعا رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، للعودة إلى “العمليات الفدائية”، لمقاومة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية في كلمة له عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر لإصدار تقرير “عين على الأقصى” السنوي.

خالد مشعل يوجه رسائل

وقال مشعل: “عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية.. نريد العودة إلى العمليات الفدائية، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح”.

وتابع: “لقد فتحت إسرائيل الصراع على جميع الجبهات، ساعية لنا جميعا، سواء كنا نحارب أم لا”.

وأضاف: ” يقول العدو، -أنا مجنون-، ويعود الأمر إلى الأمة لتحمل مسؤولياتها”.

وأكد: “أكرر دعوتي للجميع للمشاركة في جبهات متعددة في المقاومة الفعلية ضد إسرائيل”.

وتطرق مشعل إلى الجهود الدبلوماسية الأمريكية في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، متهما الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ”أسلحة الدمار”.

وذكر أن: “أمريكا تخلت عن ورقة 2 يوليو، ثم وضعت اللوم على حماس، وهي تعلم أن الذي عطل الاتفاق هو بنيامين نتنياهو صاحب الأجندة الشخصية، إضافة إلى الأجندة الصهيونية التي تدعمها أمريكا وبعض دول الغرب للأسف”.

وأضاف أن كل الروايات الإسرائيلية والأمريكية، خاصة في الأيام والأسابيع الماضية، محض كذب وافتراء، وأمريكا ليست جادة، هي ليست وسيطا، هي شريكة في العدوان.