ايران تهين عبد الملك الحوثي تحت قبة الأمم المتحدة : الحوثيين وافقوا على هدنة في البحر الأحمر

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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قالت ايران، بأن مليشيات الحوثي الانقلابية وكلاءها فرع، اليمن وافقت على هدنة تهدف للوصول إلى ناقلة نفط يونانية لإنقاذها بعد أيام من استهدافها في البحر الأحمر.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الحوثيين وافقوا على هدنة مؤقتة للسماح للقوارب الصغيرة وسفن الإنقاذ بالوصول إلى ناقلة النفط "سونيون" في البحر الأحمر .



اعلان ايران بقبول المليشيات لهدنة مؤقتة في البحر الأحمر اعتبره البعض اهانة جديدة لمسيرة الحوثي الارهابية التي، دوماً يعلن زعيمها بانها حركة مستقلة التمويل والقرار .

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم البنتاغون اللواء باتريك رايدر إن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ الناقلة سونيون، لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما، مشيرا إلى أن الناقلة كانت تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام.

وأضاف رايدر: "إن هذه الأعمال الإرهابية المتهورة تستمر في زعزعة استقرار التجارة العالمية والإقليمية، وتعريض حياة البحارة المدنيين الأبرياء للخطر، وتعريض النظام البحري النابض بالحياة في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأوضح أن الجيش الأميركي يعمل مع شركاء آخرين في المنطقة لتحديد كيفية مساعدة السفينة وتخفيف الأثر البيئي المحتمل.

وفي وقت سابق، حذرت مهمة الاتحاد الأوروبي "اسبيدس"، من خطر بيئي وشيك في البحر الأحمر جراء تسرب النفط الخام من السفينة "سونيون" التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر ولا تزال النيران تشتعل على سطحها منذ الخميس الماضي.

وقالت المهمة في بيان مقتضب نشرته على منصة (إكس) إن الأصول العاملة في المنطقة التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي البحرية في أسبايدس أنه تم اكتشاف حرائق في عدة مواقع على السطح الرئيسي للسفينة.

وذكرت أنه لا يوجد تسرب نفطي، ولا تزال السفينة راسية ولا تنجرف.

وحثت المهمة جميع السفن المارة في المنطقة أن تتحرك بأقصى درجات الحذر، حيث أن السفينة M/V SOUNION تشكل خطراً ملاحياً وتهديداً خطيراً وشيكاً للتلوث الإقليمي.

وقالت "لتجنب أزمة بيئية كارثية، تقوم القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع السلطات الأوروبية، بتقييم الوضع وهي على استعداد لتسهيل أي مسارات عمل".

وأكدت أن التخفيف الناجح سوف يتطلب التنسيق الوثيق والمشاركة الفعالة من جانب الدول الإقليمية.

وفي وقت سابق، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير من سفينة تجارية عابرة، تفيد بأن السفينة MT SOUNION (IMO: 9312145) لا تزال طافية، ولكن يُعتقد أنها تنجرف في الموضع 1500N 04139E في الساعة 0740UTC.

والجمعة، قالت هيئة النقل البحري البريطانية، إنها تلقت تقريرا يفيد بملاحظة ثلاثة حرائق على متن ناقلة النفط "سونيون" الراسية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

وكانت اسبيدس قالت إن ناقلة النفط "سونيون" صارت تمثل الآن خطرا بيئيا بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر.

وتبلغ حمولة الناقلة التي ترفع علم اليونان 150 ألف طن من النفط الخام وقد تسنى إجلاء طاقمها بعد استهدافها بعدة مقذوفات يوم الأربعاء قبالة الحديدة في اليمن.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هذا الهجوم قائلين إنهم أصابوا السفينة إصابة مباشرة أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر.