الرد الإيراني خلال أيام.. البنتاغون يستدعي جمع الملحقين العسكريين العرب في واشنطن لتطمينهم ويناقش معهم رد طهران المحدود

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 79

بعد أكثر من شهر على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران وفي اليوم الثاني اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية في بيروت، كانت المنطقة على سفيح ساخن بانتظار الرد الإيراني كما ورد حزب الله انتقاماً من إسرائيل.

وفجر الأحد في الساعة 5:30، أطلق حزب الله رشقة صاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، مما أدى إلى تصعيد فوري في الأوضاع الأمنية، وكانت هذه العملية هي الرد على اغتيال شكر.

وفي آخر المستجدات افادت معلومات الـ”MTV”، عن “إجتماع عُقِد منذ ساعات في البنتاغون جمع الملحقين العسكريين العرب في واشنطن من بينهم الملحق العسكري اللبناني في سفارة لبنان”.

ووفق المعلومات: “أُبلِغ الحاضرون عن ردّ إيراني قريب متوقّع خلال يومين أو 3 أيّام وأنّ الردّ سيكون محدودًا ولن يُدخِل المنطقة في حرب شاملة”.

وفي السياق، قالت مصادر أميركية من داخل البنتاغون: “نتوقّع أن يبقى لبنان في “الستاتيكو” الأمني الحالي إلى حين بلورة الاتفاق في غزة