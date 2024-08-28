الرد الإيراني خلال أيام.. البنتاغون يستدعي جمع الملحقين العسكريين العرب في واشنطن لتطمينهم ويناقش معهم رد طهران المحدود عاجل خمسة عشر محافظة يمنية مهددة بأمطار غزيرة وسيول جارفة خلال الساعات القامة والمركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر المواطنين رئيس هيئة الأركان من حضرموت يطالب مختلف القوات والقطاعات العسكرية بالاستعداد مباحثات بين وزير الأوقاف والإرشاد ومفتي الديار المصرية في مجالات التعاون المشترك أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بنيت على «سطح مبنى» اللواء سلطان العرادة يشيد بمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا وتدخلاتها الإنسانية في شتى المجالات نادي الهلال يتعاقد مع بديل سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يحترف في إيطاليا صور.. وفاة أكثر من 50 شخصا في ملحان المحويت والسلطة المحلية تطلق نداء استغاثة عاجل حديث لرئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل ما المشاريع التي دشنها الرئيس العليمي حتى الآن في تعز وكم عددها؟
بعد أكثر من شهر على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران وفي اليوم الثاني اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية في بيروت، كانت المنطقة على سفيح ساخن بانتظار الرد الإيراني كما ورد حزب الله انتقاماً من إسرائيل.
وفجر الأحد في الساعة 5:30، أطلق حزب الله رشقة صاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، مما أدى إلى تصعيد فوري في الأوضاع الأمنية، وكانت هذه العملية هي الرد على اغتيال شكر.
وفي آخر المستجدات افادت معلومات الـ”MTV”، عن “إجتماع عُقِد منذ ساعات في البنتاغون جمع الملحقين العسكريين العرب في واشنطن من بينهم الملحق العسكري اللبناني في سفارة لبنان”.
ووفق المعلومات: “أُبلِغ الحاضرون عن ردّ إيراني قريب متوقّع خلال يومين أو 3 أيّام وأنّ الردّ سيكون محدودًا ولن يُدخِل المنطقة في حرب شاملة”.
وفي السياق، قالت مصادر أميركية من داخل البنتاغون: “نتوقّع أن يبقى لبنان في “الستاتيكو” الأمني الحالي إلى حين بلورة الاتفاق في غزة