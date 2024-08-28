عاجل خمسة عشر محافظة يمنية مهددة بأمطار غزيرة وسيول جارفة خلال الساعات القامة والمركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر المواطنين

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توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة على معظم المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية اطلع موقع مأرب برس علىها ، بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على مرتفعات محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء، سهل تهامة وسواحل محافظات حجة، الحديدة، وتعز.
ويُتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، أبين، مأرب، الجوف، شبوة، المهرة، حضرموت والسواحل الجنوبية.
وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 115.6ملم في الزهرة ـ الحديدة، 37.5 في ريمة، 31 في ذمار، 30.7 في شبوة، 28 في المحويت، 17.5 في صنعاء، 10.2 في حجة.
وهطلت أمطار رعدية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة والسواحل الغربية.
وأنذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة ومن الانزلاقات الصخرية في الطرقات الجبلية وانهيارات المباني الطينية والشعبية.
وأهاب بالجهات الرسمية ذات العلاقة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.