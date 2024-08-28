رئيس هيئة الأركان من حضرموت يطالب مختلف القوات والقطاعات العسكرية بالاستعداد مباحثات بين وزير الأوقاف والإرشاد ومفتي الديار المصرية في مجالات التعاون المشترك أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بنيت على «سطح مبنى» اللواء سلطان العرادة يشيد بمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا وتدخلاتها الإنسانية في شتى المجالات نادي الهلال يتعاقد مع بديل سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يحترف في إيطاليا صور.. وفاة أكثر من 50 شخصا في ملحان المحويت والسلطة المحلية تطلق نداء استغاثة عاجل حديث لرئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل ما المشاريع التي دشنها الرئيس العليمي حتى الآن في تعز وكم عددها؟ في قلعة القاهرة التاريخية.. نصب تذكاري خاص بالشهداء والعليمي يضع حجر الأساس ويتحدث لماذا اختيرت تعز مكانا لهذا النصب؟ 10 نصائح هامة لتجنب خطر الصواعق الرعدية.. تعرف عليها
شدد اليوم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز، اليوم الأربعاء خلال زيارته القوات المسلحة في المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القوات والقطاعات العسكرية والأمنية.. حاثا على التحلي بالانضباط
والاستعداد الدائم لأداء الواجب الدستوري والوطني، وتجديد العزائم في هذه المعركة القومية العروبية التي تخوضها القوات المسلحة والأمن والمقاومة على امتداد مواقع وميادين الفداء..
وتفقد صباح اليوم رئيس هيئة الأركان العامة وحدات القوات المسلحة في اللواء 23 ميكا المرابطة في نطاق عمليات المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية اللواء الركن سلطان البقمي، وكان في استقباله قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح طيمس، وعدد من القادة في المنطقة والوحدات التابعة لها، نقل رئيس هيئة الأركان لجميع قادة وأبطال الجيش تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوانه أعضاء المجلس.
واستمع من قائد اللواء 23 ميكا العميد ركن عبدالله معزب، إلى إحاطة حول سير تنفيذ الخطط التدريبية والقتالية والمعنوية.
وفي كلمة توجيهية للقادة والمُقاتلين عبّر رئيس الأركان عن الاعتزاز والفخر بملاحم التضحية والبسالة التي يجترحها أبطال القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في سبيل الذود عن حياض الوطن واستعادة دولته واستقلاله وسيادته، وبطولاتهم النادرة في مواجهة تنظيم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران ومواجهة الجماعات الإرهابية ومشاريعها المهددة لليمن والمنطقة.
وأشاد الفريق بن عزيز بجهود القوات في المنطقة الأولى في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية والمصالح العامة وتأمين الطرق الرئيسية، وما تحققه من انجازات في محاربة الإرهاب وملاحقة الخلايا الإرهابية والعصابات التخريبية وضبط ومحاربة شبكات التهريب..