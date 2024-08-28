رئيس هيئة الأركان من حضرموت يطالب مختلف القوات والقطاعات العسكرية بالاستعداد

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شدد اليوم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز، اليوم الأربعاء خلال زيارته القوات المسلحة في المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القوات والقطاعات العسكرية والأمنية.. حاثا على التحلي بالانضباط

والاستعداد الدائم لأداء الواجب الدستوري والوطني، وتجديد العزائم في هذه المعركة القومية العروبية التي تخوضها القوات المسلحة والأمن والمقاومة على امتداد مواقع وميادين الفداء..

وتفقد صباح اليوم رئيس هيئة الأركان العامة وحدات القوات المسلحة في اللواء 23 ميكا المرابطة في نطاق عمليات المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية اللواء الركن سلطان البقمي، وكان في استقباله قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح طيمس، وعدد من القادة في المنطقة والوحدات التابعة لها، نقل رئيس هيئة الأركان لجميع قادة وأبطال الجيش تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوانه أعضاء المجلس.

واستمع من قائد اللواء 23 ميكا العميد ركن عبدالله معزب، إلى إحاطة حول سير تنفيذ الخطط التدريبية والقتالية والمعنوية.

وفي كلمة توجيهية للقادة والمُقاتلين عبّر رئيس الأركان عن الاعتزاز والفخر بملاحم التضحية والبسالة التي يجترحها أبطال القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في سبيل الذود عن حياض الوطن واستعادة دولته واستقلاله وسيادته، وبطولاتهم النادرة في مواجهة تنظيم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران ومواجهة الجماعات الإرهابية ومشاريعها المهددة لليمن والمنطقة.

وأشاد الفريق بن عزيز بجهود القوات في المنطقة الأولى في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية والمصالح العامة وتأمين الطرق الرئيسية، وما تحققه من انجازات في محاربة الإرهاب وملاحقة الخلايا الإرهابية والعصابات التخريبية وضبط ومحاربة شبكات التهريب..