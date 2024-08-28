مباحثات بين وزير الأوقاف والإرشاد ومفتي الديار المصرية في مجالات التعاون المشترك

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، وبحث معه أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية.

.وأوضح شبيبة أن لمصر مكانة خاصة لبلادنا، حيث كان لها الدور الكبير في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والدعوية، مشيراً إلى أن مصر هي قبلة العرب، وأن الأزهر الشريف بمنهجه الوسطي مرجعية كبرى للمسلمين في العالم أجمع.

وأشاد الوزير شبيبة بمسيرة دار الإفتاء المصرية الرائدة في مجال الإفتاء، معرباً عن تطلعه لاستمرار وتعزيز التعاون بين الوزارة والدار في المستقبل.

وخلال اللقاء هنأ معالي الوزير، مفتي الديار المصرية بمناسبة توليه منصب مفتي الديار المصرية، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، سائلًا الله له العون على حمل هذه الأمانة

ورحب فضيلة المفتي بمعالي الوزير شبيبة، والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر واليمن، معرباً عن استعداد الدار للتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد في مختلف المجالات من بينها تدريب الدعاة والمفتين.