اللواء سلطان العرادة يشيد بمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا وتدخلاتها الإنسانية في شتى المجالات

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، اللواء سلطان العرادة، الثلاثاء 27أغسطس/آب، بوقوف دولة الكويت إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والأوضاع، وتدخلاتها الإنسانية والتنموية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال، استقباله، وفداً من جمعية الهلال الأحمر الكويتي برئاسة مشعل بن عبد الرحمن اللهو الذي يزور محافظة مأرب حالياً، للاطلاع على الاحتياجات الإنسانية ومتابعة التدخلات الخدمية والتنموية، طبقاً لوكالة الأنباء سبأ(رسمية).

وطبقاُ للوكالة، استمع "العرادة" من رئيس الوفد إلى شرحٍ موجزٍ حول زيارتهم الميدانية إلى محافظة مأرب، والأنشطة والمشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر بالمحافظة ومختلف محافظات الجمهورية.

وأعرب "العرادة"، عن تقديره العميق لمواقف دولة الكويت حكومةً وشعباً ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والأوضاع، وتدخلاتها الإنسانية والتنموية في مختلف المجالات.

وأشاد، بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتي في العمل من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في بلادنا التي سببتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، وحرصها على الإسهام في تحسين الأوضاع الإنسانية في ظل التحديات الراهنة.

وقال: إن" سرعة الاستجابة الإنسانية من قبل جمعية الهلال الأحمر ومختلف المؤسسات الكويتية في تقديم المساعدات العاجلة لمساعدة المتضررين من المنخفض الجوي وتداعيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت محافظتي الحديدة ومأرب وغيرها من المحافظات اليمنية، تعكس الروابط الأخوية ومتانة العلاقة بين الشعبين الشقيقين".

من جهته أكد رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الالتزام بمواصلة تقديم الدعم للشعب اليمني، والمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية، وتعزيز الشراكة مع الجهات المختصة في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية