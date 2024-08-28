اللواء سلطان العرادة يشيد بمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا وتدخلاتها الإنسانية في شتى المجالات نادي الهلال يتعاقد مع بديل سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يحترف في إيطاليا صور.. وفاة أكثر من 50 شخصا في ملحان المحويت والسلطة المحلية تطلق نداء استغاثة عاجل حديث لرئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل ما المشاريع التي دشنها الرئيس العليمي حتى الآن في تعز وكم عددها؟ في قلعة القاهرة التاريخية.. نصب تذكاري خاص بالشهداء والعليمي يضع حجر الأساس ويتحدث لماذا اختيرت تعز مكانا لهذا النصب؟ 10 نصائح هامة لتجنب خطر الصواعق الرعدية.. تعرف عليها المبعوث الأممي يختتم زيارة الى مسقط بحث فيها ملف اليمن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والنظام والتصنيف روسيا تعلن الرد وتشعل الموجهات وتقصف مطارات عسكرية في أوكرانيا.. وكييف تستهدف نفط روستوف
بات اللاعب سعود عبد الحميد صاحب الـ 25 عاما أول محترف سعودي في الدوري الإيطالي بعد أن أتم رسميا الثلاثاء إجراءات التعاقد مع نادي روما حتى 2027. وسيرتدي اللاعب الذي مثّل بلاده في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 وكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، القميص رقم 12 مع فريقه الجديد.
واعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع الجناح البرتغالي جواو كانسيلو قادماً من مانشستر سيتي، ويأتي التعاقد مع كانسيلو ليكون بديلاً للسعودي سعود عبد الحميد الذي انتقل إلى روما، وأصبح أول سعودي يلعب في الدوري الإيطالي
وبحسب تقارير صحافية، بلغت قيمة صفقة كانسيلو 25 مليون يورو بعقد يمتد حتى 2027 وراتب سنوي 15 مليون يورو.