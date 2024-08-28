نادي الهلال يتعاقد مع بديل سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يحترف في إيطاليا

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بات اللاعب سعود عبد الحميد صاحب الـ 25 عاما أول محترف سعودي في الدوري الإيطالي بعد أن أتم رسميا الثلاثاء إجراءات التعاقد مع نادي روما حتى 2027. وسيرتدي اللاعب الذي مثّل بلاده في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 وكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، القميص رقم 12 مع فريقه الجديد.

واعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع الجناح البرتغالي جواو كانسيلو قادماً من مانشستر سيتي، ويأتي التعاقد مع كانسيلو ليكون بديلاً للسعودي سعود عبد الحميد الذي انتقل إلى روما، وأصبح أول سعودي يلعب في الدوري الإيطالي

وبحسب تقارير صحافية، بلغت قيمة صفقة كانسيلو 25 مليون يورو بعقد يمتد حتى 2027 وراتب سنوي 15 مليون يورو.