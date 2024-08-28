صور.. وفاة أكثر من 50 شخصا في ملحان المحويت والسلطة المحلية تطلق نداء استغاثة عاجل

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت السلطة المحلية في محافظة المحويت وفاة مايزيد عن 50 مواطن ولايزال مصير العشرات مجهولا، بسبب الامطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربت عدة مديريات وخاصة مديرية ملحان شمال المحافظة.

واعلنت السلطة المحلية، مديرية ملحان منطقة منكوبة ووجهت نداء استغاثة لإنقاذ العالقين والمتضررين والمفقودين.

وقالت في نداء استغاثة عاجل وصل مأرب برس: ''في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها اليمن والعالم وموجة الامطار الغزيرة فإننا في السلطة المحلية بمحافظة المحويت نطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ المتضررين من كارثة السيول والانهيارات الصخرية التي تتعرض لها مديريات محافظة المحويت عموما ومديرية ملحان خصوصا والتي جرفت العشرات من المنازل والمزارع والسدود الصغيرة''.

وقالت إن التقارير الميدانية والإحصاءات الأولية تشير إلى تهدم عشرات المنازل بمديرية ملحان عزلة همدان وعزلة القبلة كما جرفت السيول عددا من البرك والسدود الصغيرة والمساجد والأسواق والمحلات التجارية، بالإضافة إلى نفوق المئات من الأبقار والمواشي والثروة الحيوانية وعدد من السيا ات الخاصة.

واضافت: ''حتى اللحظة لا يزال العشرات من المواطنين مطمورين تحت الركام ولم يستطع الأهالي الوصول إليهم.فيما تقطعت السبل بالكثير من المسافرين وحوصرت عشرات القرى والعزل جراء انقطاع الطرق الاسفلتية والخط الدولي، فيما باتت مديرية ملحان محاصرة ومنقطعة عن العالم بشكل تام''.

وناشدت السلطة المحلية في المحويت لمنظمات الدولية ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية (الأوتشا) وجميع المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى سرعة التحرك وإغاثة المتضررين من كارثة السيول الجارفة.

وعاشت محافظة المحويت وضعًا إنسانيًا صعبًا جدًا ليلة امس الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة، ما اسفر عن سقوط ضحايا وفقدان آخرين، فضلا عن خسائر كبيرة في الممتلكات.

وادت غزارة الأمطار وتدفق السيول إلى انهيار المنازل والصخور، وخاصة في مديرية #ملحان المنكوبة غرب المحافظة، حيث انفجرت ثلاثة حواجز مائية، وتسبب ذلك في جرف عدد من المنازل والمتاجر والسيارات، وغيره.

السيول والانهيارات الصخرية قطعت معظم الطرق الرئيسية والفرعية، مما زاد الوضع سوء.