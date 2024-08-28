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حديث لرئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قال خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، في كلمة، خلال مؤتمر صحفي لإصدار تقرير "عين على الأقصى" إن غزة تخوض حرباً عالمية تقريباً، وحدها.

 واضاف أن "هذه وقفة ينبغي أن تصدمنا وتذكرنا بالحقيقة"، مؤكدا أن "️اليوم تجري معركة كبرى على أرض غزة نتابعها منذ 11 شهراً، ويومياً منذ 328 يوماً".

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