حديث لرئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل ما المشاريع التي دشنها الرئيس العليمي حتى الآن في تعز وكم عددها؟ في قلعة القاهرة التاريخية.. نصب تذكاري خاص بالشهداء والعليمي يضع حجر الأساس ويتحدث لماذا اختيرت تعز مكانا لهذا النصب؟ 10 نصائح هامة لتجنب خطر الصواعق الرعدية.. تعرف عليها المبعوث الأممي يختتم زيارة الى مسقط بحث فيها ملف اليمن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والنظام والتصنيف روسيا تعلن الرد وتشعل الموجهات وتقصف مطارات عسكرية في أوكرانيا.. وكييف تستهدف نفط روستوف بعد أول فوز بالدوري السعودي.. رسالة مثيرة للحماس من رونالدو العثور على الحارس الشخصي السابق للرئيس الأذربيجاني ميتا في تركيا الجيش الاسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم
قال خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، في كلمة، خلال مؤتمر صحفي لإصدار تقرير "عين على الأقصى" إن غزة تخوض حرباً عالمية تقريباً، وحدها.
واضاف أن "هذه وقفة ينبغي أن تصدمنا وتذكرنا بالحقيقة"، مؤكدا أن "️اليوم تجري معركة كبرى على أرض غزة نتابعها منذ 11 شهراً، ويومياً منذ 328 يوماً".