في قلعة القاهرة التاريخية.. نصب تذكاري خاص بالشهداء والعليمي يضع حجر الأساس ويتحدث لماذا اختيرت تعز مكانا لهذا النصب؟

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وضع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، والشيخ عثمان مجلي، حجر الاساس لإنشاء نصب الشهداء التذكاري في قلعة القاهرة التاريخية بمدينة تعز، وذلك تخليداً، ووفاء لذكرى الشهداء الابرار من ابناء المحافظة، والجمهورية الذين بذلوا ارواحهم رخيصة دفاعاً عن الجمهورية وقيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية في مواجهة المشروع الامامي العنصري البغيض.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن عظيم اعتزازه واخوانه اعضاء المجلس بتدشين انشاء هذا النصب التذكاري لشهداء الجمهورية من ابطال القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية الذين سطروا اسماءهم بأحرف من نور في سفر الفداء، والنضال الوطني ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

ولفت الى ان اختيار محافظة تعز لإنشاء هذا النصب التذكاري يأتي عرفاناً وتقديراً لتضحياتها الجسيمة وصمود ابنائها الاسطوري في المعركة المصيرية ضد المليشيات الحوثية الارهابية وحصارها الجائر المستمر منذ اكثر من عشر سنوات.

وجدد الرئيس، التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بتقديم كافة اشكال الرعاية للجرحى واسر الشهداء، عرفاناً بتضحياتهم الكبيرة في سبيل استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء الانقلاب والانتصار لقيم التعايش، والحرية، والكرامة، و المواطنة المتساوية.

حضر الفعالية، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والامن، الفريق الركن محمود الصبيحي، ووزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان.