المبعوث الأممي يختتم زيارة الى مسقط بحث فيها ملف اليمن

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، انه اختم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العمانيين. وخلال إجتماعته، أعرب غروندبرغ عن تقديره للدور العماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

كما التقى غروندبرغ مع، محمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثيين المفاوض حيث أكّد على الحاجة الملحة لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن.

وشدّد على أهمية وضع مصالح اليمنيون في المقدمة ودعا إلى حوار بنّاء.

وخلال جميع لقاءاته ، كرر المبعوث الأممي الدعوة العاجلة للأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، وفق بيان مقتضب اطلع عليه محرر مأرب برس.