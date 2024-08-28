بعد أول فوز بالدوري السعودي.. رسالة مثيرة للحماس من رونالدو

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريقه النصر، رسالة حماسية إلى جماهير فريقه بعد الفوز على الفيحاء 4-1 أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورا من المباراة وعلق عليها: "هذه هي البداية فقط.. هيا بنا".

وصنع "الدون" هدف التقدم للعالمي لزميله البرازيلي أندرسون تاليسكا بتمريرة قصيرة داخل منطقة الجزاء، تبعها الأخير بتسديدة داخل المرمى عند الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من خلال ركلة مباشرة.

فيما تكفل الكرواتي بروزوفيتش بالهدف الثالث في الدقيقة 85، وسجل تاليسكا الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ذاك الفوز يأتي بعد افتتاح الموسم بضياع لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي ثم التعادل أمام الرائد بهدف لكل فريق ضمن الجولة الأولى من دوري روشن.