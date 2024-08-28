الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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ذكرت صحيفة "تركيا" أنه تم العثور على الحارس الشخصي السابق للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ماهر محمدوف، ميتا في أحد الفنادق بمنطقة منتجع كوساداسي التركية في مدينة أيدين غرب البلاد. العثور على الحارس الشخصي السابق للرئيس الأذربيجاني ميتا في تركيا .

وقالت الصحيفة: "في منطقة كوساداسي بمدينة أيدين، عُثر على ماهر محمدوف، البالغ من العمر 50 عاما، والذي كان في السابق الحارس الشخصي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ميتا في غرفته بالفندق. وسيتم تحديد السبب الدقيق لوفاة محمدوف بعد تشريح الجثة".

وأوضحت الصحيفة أن ماهر محمدوف، وهو مواطن أذربيجاني، وصل إلى كوساداسي في إجازة قبل 3 أيام مع زوجته كيماليا محمدوف وابنه، ونزل في فندق 5 نجوم.

وبحسب "تركيا"، بعد الإفطار يوم الثلاثاء، ذهب محمدوف وعائلته إلى غرفتهم للراحة، وبعد مرور بعض الوقت، ذهبت زوجته وابنه في نزهة سيرا على الأقدام، وعند عودتهما وجدا محمدوف ملقى على الأرض بلا حراك.

وذكرت الصحيفة أنه "بعد تلقي البلاغ، تم إرسال فرق الإسعاف والشرطة إلى الفندق، وخلال الفحص الذي قام بها الفريق الطبي، ثبتت وفاة محمدوف”دون معرفة الأسباب