بعد أول فوز بالدوري السعودي.. رسالة مثيرة للحماس من رونالدو العثور على الحارس الشخصي السابق للرئيس الأذربيجاني ميتا في تركيا الجيش الاسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم برئاسة محمد بن سلمان.. قرارات جديدة ومهمة لمجلس الوزراء السعودي إنهيار حاجز مائي ومصرع امرأتين وطفلة وفقدان 26 آخرين في اليمن مواطن يروي تفاصيل مثيرة ومذهلة عن واقعة سطو مسلح داخل أحد البنوك البنتاغون يكشف عن معلومات جديدة تهدد ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر عاجل..حصيلة أولية لضحايا سيول الأمطار الغزيرة بمحافظة المحويت أحدهم ينتحل رتبة عميد.. قياديّان حوثيّان في قبضة الاجهزة الأمنية بعدن - أسماء الإصلاح يعلّق على زيارة الرئيس العليمي لتعز
ذكرت صحيفة "تركيا" أنه تم العثور على الحارس الشخصي السابق للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ماهر محمدوف، ميتا في أحد الفنادق بمنطقة منتجع كوساداسي التركية في مدينة أيدين غرب البلاد. العثور على الحارس الشخصي السابق للرئيس الأذربيجاني ميتا في تركيا .
وقالت الصحيفة: "في منطقة كوساداسي بمدينة أيدين، عُثر على ماهر محمدوف، البالغ من العمر 50 عاما، والذي كان في السابق الحارس الشخصي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ميتا في غرفته بالفندق. وسيتم تحديد السبب الدقيق لوفاة محمدوف بعد تشريح الجثة".
وأوضحت الصحيفة أن ماهر محمدوف، وهو مواطن أذربيجاني، وصل إلى كوساداسي في إجازة قبل 3 أيام مع زوجته كيماليا محمدوف وابنه، ونزل في فندق 5 نجوم.
وبحسب "تركيا"، بعد الإفطار يوم الثلاثاء، ذهب محمدوف وعائلته إلى غرفتهم للراحة، وبعد مرور بعض الوقت، ذهبت زوجته وابنه في نزهة سيرا على الأقدام، وعند عودتهما وجدا محمدوف ملقى على الأرض بلا حراك.
وذكرت الصحيفة أنه "بعد تلقي البلاغ، تم إرسال فرق الإسعاف والشرطة إلى الفندق، وخلال الفحص الذي قام بها الفريق الطبي، ثبتت وفاة محمدوف”دون معرفة الأسباب