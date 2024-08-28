الجيش الاسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وأشارت مراسلتنا في الضفة الغربية إلى أن القوات الإسرائيلية تشن حملة اقتحامات واسعة متزامنة في كل من جنين وطولكرم زمخيم الفارعة في طوباس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن "قوات الاحتلال تحاصر المستشفيات الفلسطينية في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيليو أن مئات الجنود يشاركون في عملية شمالي الضفة الغربية مدعومين بغطاء جوي.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهر قوات الجيش الإسرائيلي خلال تنفيذ عملية إنزال جوي في مخيم الفارعة جنوبي طوباس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "قوات الجيش تحاصر مشافي في طولكرم وجنين في إطار عمليته الموسعة".

وأضافت الصحيفة أن "جهاز الشاباك وقوات المستعربين تنضم للجيش في عملياته شمالي الضفة الغربية".

وأفادت مصادر محلية، بأن محيط مخيم الفارعة ووادي الفارعة شهدا في وقت سابق من الليلة حركة نشطة لطائرات الاستطلاع المسيرة، إضافة إلى انتشار قوات من المشاة في محيط المخيم، وبعد ذلك تم اقتحام المخيم بعدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي.

كما دفعت القوات الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه مخيم الفارعة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن "العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية السور الواقي في عام 2002، وأن العملية تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة".

كما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الجيش الإسرائيلي استخدم في عمليته بشمال الضفة تكتيكات خداعية ودهم 3 مناطق بشكل متزامن