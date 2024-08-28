إنهيار حاجز مائي ومصرع امرأتين وطفلة وفقدان 26 آخرين في اليمن

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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لقيت امرأتان وطفلة مصرعهم وفُقد أكثر من 20 آخرين، إثر انهيار حاجز مائي، جراء أمطار غزيرة وسيول جارفة ضربت محافظة المحويت .

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بأن أمطارا غزيرة هطلت على محافظة المحويت، نتج عنها فيضانات تسببت في انهيار حاجز مائي في مديرية ملحَّان غرب المحافظة، ما أدى إلى تهدم ستة منازل، جزئيا وكليا، ووفاة امرأتين وطفل انتشلتهم فرق الإنقاذ من تحت أنقاض منزلهم، ولا يزال البحث مستمرا عن ستة أشخاص من ذات الأسرة، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ أسرة كاملة بعد انهيار منزلها.

وأضاف أن المياه المتدفقة جراء انهيار السد، الذي يتمركز في قمة جبل، جرفت أراضي زراعية ومحالا تجارية وعددا من السيارات، وألحقت خسائر مادية.

وذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في مديرية ملحان، أدت أيضا إلى حدوث انهيار صخري في عزلة "القبلة" بالمديرية ذاتها، أسفر عن تدمير مسجد ومنزل مجاور له، يقطنه نحو 20 شخصا، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة لانتشالهم من تحت ركامه رغم استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول.

ويوم الجمعة الماضي، توفيت أسرة مكونة من ستة أشخاص في محافظة المحويت ذاتها، نتيجة انهيار منزلها بسبب أمطار غزيرة تضرب اليمن منذ مطلع أغسطس الجاري.

وأعلنت "جماعة الحوثي يوم الأربعاء الماضي، وفاة 86 شخصا وتضرر 33123 أسرة، جراء أمطار غزيرة وسيول جارفة شهدتها محافظات الحديدة وريمة غرب اليمن وحجة شمال غربي البلاد.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تضرر 38285 أسرة (ما يقرب من 268000 شخص) إثر أمطار غزيرة وسيول ضربت اليمن، منذ مطلع الشهر الجاري.

وتركزت الأمطار الغزيرة والفيضانات في اليمن، على محافظات مأرب والحديدة وحضرموت وتعز وصعدة وحجة، وأسفرت عن وفاة وإصابة 211 شخصا وتهدم مئات المنازل، وتضرر آلاف الأسر علاوة على إلحاقها خسائر مادية واسعة، حسب مصادر لـ"سبوتنيك".

ووفقا للأمم المتحدة، تفاقم الأمطار الغزيرة والفيضانات الوضع الإنساني الكارثي في اليمن الناجم عن الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "الحوثي"، الذي يدخل عامه العاشر.