البنتاغون يكشف عن معلومات جديدة تهدد ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

عدد القراءات 120

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر أن ناقلة النفط الخام "سونيون" التي تحمل العلم اليوناني لا تزال مشتعلة في البحر الأحمر بعد هجوم مليشيات الحوثي عليها.

وأضاف رايدر أن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ الناقلة لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما.

وأشار إلى أن الناقلة تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام.

وتابع: "هذه الأعمال الإرهابية المتهورة تستمر في زعزعة استقرار التجارة العالمية والإقليمية، وتعريض حياة البحارة المدنيين الأبرياء للخطر، وتهدد النظام البحري الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد رايدر أن الجيش الأمريكي يعمل مع شركاء آخرين في المنطقة على تحديد كيفية مساعدة السفينة وتخفيف الأثر البيئي المحتمل".

وفي وقت سابق، أبلغ مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني عن اندلاع حرائق يوم الجمعة الماضي في ناقلة النفط "سونيون" التي ترفع علم اليونان بعد تعرضها لهجوم من مليشيات الحوثي هذا الأسبوع.

وقالت بعثة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إن السفينة كان على متنها طاقم من 25 فلبينيا وروسيا، بالإضافة إلى أربعة من أفراد الأمن الخاص، نقلتهم مدمرة فرنسية إلى جيبوتي المجاورة.

وحذرت البعثة من أن السفينة "سونيون" تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام وتمثل "خطرا ملاحيا وبيئيا".

وأضافت "من الضروري على الجميع في المنطقة توخي الحذر والامتناع عن أي اجراءات قد تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي