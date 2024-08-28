عاجل..حصيلة أولية لضحايا سيول الأمطار الغزيرة بمحافظة المحويت

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية بمحافظة المحويت قبل قليل بان سيول الأمطار الغزيرة جرفت عددا من المنازل والمحلات التجارية في مديرية ملحان التابعة لمحافظة المحويت.



وذكرت المصادر لـ مأرب برس بان الحصيلة الأولية للضحايا نتيجة سيول الامطار الغزيرة التي رافقها الانهيارات الصخرية وطالت عدد من منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية في المديرية وصل إلى فقدان 23 مواطنا.

وأشارت المصادر إلى ان عدد المنازل التي تهدمت على رؤوس ساكنيها هي سبعة منازل بالاضافة إلى تهدم 3 محلات تجارية حتى كتاب هذا الخبر .