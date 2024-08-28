أحدهم ينتحل رتبة عميد.. قياديّان حوثيّان في قبضة الاجهزة الأمنية بعدن - أسماء الإصلاح يعلّق على زيارة الرئيس العليمي لتعز اتفاق يمني روسي على استئناف التعاون الثنائي في هذه المجالات مجلس الانقلاب الحوثي يصدر قراراً جديداً بتعيين قيادات من المليشيات في اطار مايسمى المرحلة الثانية للتغييرات الجذرية - أسماء إيران تعين سفيرا لها لدى مليشيات الحوثي بصنعاء لماذا تشكل منصة التيليجرام صداعا كبيرا لليهود والولايات المتحدة وفرنسا؟ تعرف على طرق مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2025 عاجل : هزة أرضية تضرب العاصمة المصرية القاهرة.. تفاصيل توكل كرمان: فيلم حياة الماعز فيلم قدم صورة مشوهة بالغة السوء وغير منصفة للعربي أمام العالم. 33 حالة إصابة جديدة بشلل الأطفال في اليمن
ا
فادت مصادر أمنية مطلعة اليوم الثلاثاء بتمكن الاجهزة الامنية في العاصمة المؤقتة عدن من إلقاء القبض على قياديين اثنين من مليشيات الحوثي الارهابية.
وقالت المصادر لـ "مأرب برس " بان القياديين لهما ارتباط وثيق مع قيادات حوثية رفيعة اضافة الى تورطهما في ارتكاب جرائم متنوعة ضد المواطنين نزولاً عند رغبة الجماعة الحوثية الإيرانية.
وعن هوية القياديين اكدت المصادر بان القيادي الأول قد تم تعيينه من قبل المليشيات وكيلاً لمحافظة تعز يدعى عبدالمؤمن محمد إسماعيل وينتحل رتبة عميد بينما الثاني يدعى عبدالحكيم عبدالمؤمن محمد إسماعيل ينتحل رتبة نقيب ويعمل نائباً في قسم ما يسمى بحماية الآداب بالبحث الجنائي في نطاق المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمحافظة تعز .
المصادر اوضحت أيضا بان القياديين قد تم احالتهما رفقة المضبوطات ومحاضر جمع الاستدلالات إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعدن لاستكمال بقية الاجراءات القانونية اللازمة ضدهما.