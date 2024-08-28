أحدهم ينتحل رتبة عميد.. قياديّان حوثيّان في قبضة الاجهزة الأمنية بعدن - أسماء

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / خاص

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فادت مصادر أمنية مطلعة اليوم الثلاثاء بتمكن الاجهزة الامنية في العاصمة المؤقتة عدن من إلقاء القبض على قياديين اثنين من مليشيات الحوثي الارهابية.

وقالت المصادر لـ "مأرب برس " بان القياديين لهما ارتباط وثيق مع قيادات حوثية رفيعة اضافة الى تورطهما في ارتكاب جرائم متنوعة ضد المواطنين نزولاً عند رغبة الجماعة الحوثية الإيرانية.

وعن هوية القياديين اكدت المصادر بان القيادي الأول قد تم تعيينه من قبل المليشيات وكيلاً لمحافظة تعز يدعى عبدالمؤمن محمد إسماعيل وينتحل رتبة عميد بينما الثاني يدعى عبدالحكيم عبدالمؤمن محمد إسماعيل ينتحل رتبة نقيب ويعمل نائباً في قسم ما يسمى بحماية الآداب بالبحث الجنائي في نطاق المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمحافظة تعز .

المصادر اوضحت أيضا بان القياديين قد تم احالتهما رفقة المضبوطات ومحاضر جمع الاستدلالات إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعدن لاستكمال بقية الاجراءات القانونية اللازمة ضدهما.