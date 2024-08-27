إيران تعين سفيرا لها لدى مليشيات الحوثي بصنعاء

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عينت إيران سفيرا جديدا لها لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، لأول مرة منذ مصرع سفيرها السابق المدعو حسن إيرلو نهاية 2021.
وذكرت وسائل إعلام حوثية، اليوم الثلاثاء، أن المدعو علي محمد رمضاني السفير الإيراني الجديد قدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية الحوثي المدعو جمال عامر بصنعاء.
ونقلت عن القيادي الحوثي عامر، والإيراني رمضاني أنهما سيعملان على تعزيز العلاقة بين إيران والحوثيين.
ولا تعترف أي دولة بحكومة مليشيات الحوثي باستثناء حكومة إيران التي يعد الحوثي أحد وكلائها في المنطقة العربية.
يشار أن العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني يتواجدون في صنعاء لتدريب مليشيات الحوثي على الأسلحة وإدارة العمليات العسكرية، وفق تقارير دولية