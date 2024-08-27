لماذا تشكل منصة التيليجرام صداعا كبيرا لليهود والولايات المتحدة وفرنسا؟

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعة خاصة

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تم يوم امس اعتقال بافيل دوروف، مؤسس ومدير تيليجرام التنفيذي، في فرنسا، وهناك اتهامات مختلفة ضده.

تيليجرام هو المصدر الرئيسي للمعلومات حول الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمذبحة في غزة ،ومن خلاله تم نشر آلاف مقاطع الفيديو لليهود وهم يذبحون الأطفال على قنوات تيليجرام من قبل الصحفيين الذين يعيشون في غزة.

تحاول إسرائيل وقف هذا التدفق من المعلومات ولهذا السبب قتلت أكثر من 100 صحفي في غزة وحدها.

تظهر المعلومات الأكثر دقة حول الوضع على الأرض في أوكرانيا على تيليجرام، ولا يستطيع الناتو السيطرة عليها ، كما توجد أكبر قنوات فاغنر على تيليجرام.

بشكل عام، أفضل طريقة لتقييم ما إذا كانت حملة التضليل جارية، هي التحقق مما إذا كانت قنوات متعددة مؤيدة لفاغنر أو نحو ذلك قد نقلتها.

يستخدم العديد من الأشخاص تطبيق تيليجرام كمصدر للمعلومات لأن المعلومات تأتي مباشرة من الميدان.

كما يظهر العديد من جنود الناتو القتلى على تطبيق تيليجرام ولم يعد بإمكان وكالة المخابرات المركزية وقيادة الناتو إخفاء تورطهم المباشر في الحرب التي اندلعت في روسيا.

لقد ألحق تيليجرام الكثير من الضرر بالجيش الفرنسي في أفريقيا ، حيث نظم الأفارقة جميع احتجاجاتهم ومقاومتهم وكل شيء آخر ضد قوات الاحتلال الفرنسية من خلال تيليجرام.

من الواضح أن المرتزقة الروس يستخدمون منصات مختلفة، لكن تيليجرام لعب بالنسبة لهم دورًا مهمًا في تسريع تدهور الموقف العسكري الفرنسي، وخاصة في أفريقيا.

أعتقد أنه من المهم أخذ ذلك في الاعتبار عند التساؤل عن سبب تورط الفرنسيين.

حيث تم اعتقال مؤسس تيليجرام من قبل أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مطار لو بورجيه في باريس أثناء خروجه من طائرة خاصة.

زمن المتوقع أن يتم تقديمه إلى قاضٍ في وقت لاحق ، حيث يواجه تهمًا متعددة، وفقًا لقناة TF1.

وتشمل الاتهامات المحتملة الإرهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات والتواطؤ والاحتيال وغسيل الأموال والإخفاء وحيازة محتوى استغلال الأطفال.

القلق الرئيسي لدى سلطات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ Telegram هو الرسائل المشفرة، كما ذكرت قناة TF1

في عام 2011، قال دوروف إن الحكومة الروسية طلبت منه إلغاء حسابات الشخصيات المناهضة للحكومة على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به.

بعد الانقلاب الأوكراني عام 2014، رفض دوروف تزويد الحكومة الروسية بمعلومات عن المستخدمين المتورطين في الثورة الملونة الأوكرانية.

في نفس العام، غادر روسيا، مدعيًا أن روسيا "غير قادرة على مواكبة عصر المعلومات". بعد فترة وجيزة، حصل على الجنسية الفرنسية والإماراتية وصرح أنه ليس لديه خطط للعودة إلى روسيا.

اليوم، اعتقلت فرنسا دوروف بتهمة استخدام المنصة "لدعم الأنشطة الإرهابية" و"الاعتداء الجنسي على الأطفال" بعد رفضه تقديم معلومات المستخدم للولايات المتحدة وإسرائيل، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.