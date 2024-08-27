تعرف على طرق مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2025

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

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تعرف على كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني موسم 2024-2025 والقنوات الناقلة لها.

ويسعى برشلونة لمواصلة انطلاقته الإيجابية في الليغا قبل فترة التوقف الدولي عندما يحل ضيفًا على فريق رايو فاليكانو في الجولة الثالثة.

وكان الفريق الكتالوني قد نجح في تحقيق الفوز في أول جولتين من مسابقة الدوري هذا الموسم، على حساب فالنسيا وأتلتيك بلباو بنفس النتيجة في المباراتين "2-1".

وفي التقرير التالي من "العين الرياضية" نكشف لكم أبرز المعلومات المتعلقة بلقاء برشلونة ورايو فاليكانو في الدوي الإسباني من القنوات للمعلق وأكثر من ذلك.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2025

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث منافسات الليغا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل شبكة بي إن سبورتس لقاء برشلونة ورايو فاليكانو عبر قناتها beIN Sports HD 3.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2025

لمتابعة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، هناك وسيلتان مدفوعتان لتحقيق ذلك.

الوسيلة الأولى عبر خدمة "بي إن كونكت" للمشتركين سلفًا في إحدى باقات بي إن، والثانية عبر الاشتراك في تطبيق تود.

معلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2025

يتولى التعليق على مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3 المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2025

تقام مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس/ آب 2024 على ملعب تيريزا ريفيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات