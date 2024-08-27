عاجل : هزة أرضية تضرب العاصمة المصرية القاهرة.. تفاصيل

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أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن محطات الشبكة القومية للزلازل رصدت، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر.
وأوضح المعهد أن الهزة ناجمة عن أعمال إنشائية على بعد 6 كيلومترات جنوب شرق القاهرة.
ووفقًا للبيانات، وقعت الهزة اليوم الثلاثاء 27 أغسطس/آب، في الساعة 3:57:50 مساءً، بقوة درجتين على مقياس ريختر، عند خط عرض 30.1 شمالًا وخط طول 31.28 شرقًا.
وأكد المعهد تلقيه بلاغات من المواطنين تفيد بشعورهم بالهزة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.