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توكل كرمان: فيلم حياة الماعز فيلم قدم صورة مشوهة بالغة السوء وغير منصفة للعربي أمام العالم.

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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إعتبرت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أن الفيلم الهندي "حياة الماعز" سلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الوافدون في السعودية.

وقالت توكل كرمان في حسابها الرسمي على منصة "إكس": فيلم حياة الماعز سلط الضوء على الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الوافدون في المملكة العربية السعودية خصوصا.

وأعربت كرمان عن أسفها بأن الفيلم قدم صورة مشوهة بالغة السوء وغير منصفة للعربي أمام العالم.

جدير بالذكر أن فيلم "حياة الماعز" أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصته التي أغضبت الكثيرين وخاصة السعوديين لما يتناوله من أحداث وصفوها بالمسيئة لهم بسبب "نظام الكفيل

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