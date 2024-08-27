33 حالة إصابة جديدة بشلل الأطفال في اليمن

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس شلل الأطفال في اليمن منذ بداية العام الجاري 2024، في ظل استمرار مليشيا الحوثي في محاربة اللقاحات ومنع حملات التحصين.

وأفادت المنظمة في تقريرها الأسبوعي بأنه منذ بداية يناير 2024 وحتى 25 أغسطس الجاري، تم تسجيل 33 حالة إصابة بالفيروس في اليمن.

وأشارت إلى أنه لم تُسجل أي حالات جديدة في اليمن خلال الأسبوع الماضي.

وفي منتصف يوليو الماضي، كشفت إحصائية أممية عن تسجيل 257 حالة إصابة بشلل الأطفال في اليمن خلال السنوات الأربع الماضية.