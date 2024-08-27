وزير يهودي متطرف يستفز المسلمين بتصريحات عن بناء كنيس داخل المسجد الأقصى

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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جدد وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير دعوته للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

واعلن بن غفير أنه يريد بناء كنيس هناك، ما خلّف عاصفة من التهديدات والانتقادات والتحفظات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.

مفتي القدس قال ان تصريحات بن غفير بشأن إقامة كنيس يهودي بالأقصى ستكون لها تداعيات أمنية.

اما الأزهر الشريف فستنكر بشدة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول إنشاء كنيس يهـ.ودي داخل المسجد الأقصى.

وطالب الأزهر حكومات العالم الإسلامي باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه هذه التصريحات المتطـ ـرفة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي، تصريح وزير في حكومة الكيان الإسرائيلي، دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك.

وحذر الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، من مخاطر تمادي حكومة الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.

وندد العيسى الأمين، بهذه التصريحات الهمجية، في سياق مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعدي على المقدسات الإسلامية..مشدداً على الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقف هذه الانتهاكات الإنسانية والقانونية، ووضع حد للجرائم الممنهجة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء.