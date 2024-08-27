الأرصاد يتوقع أمطاراً غزيرة ورياح شديدة خلال الـ 72 ساعة القادمة في هذه المحافظات

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة، بعضها مصحوبة بالبرد والرياح الشديدة على المرتفعات والمنحدرات والسهول الساحلية الغربية، من صعدة شمالاً حتى تعز والضالع ولحج جنوباً خلال الـ72 ساعة القادمة.

واوضح المركز في نشرته الجوية ليوم الثلاثاء، ان صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية وطبقات الجو العليا والرصد السطحي، تشير إلى استمرار تأثر بلادنا بأمطار رعدية ورياح شديدة..لافتاً إلى احتمال استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية ومصحوبة بالرياح الشديدة على أجزاء من صحاري ومرتفعات وهضاب محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، مأرب، الجوف).

كما توقع المركز، هبوب رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والمناطق الواقعة في مدى السحب الرعدية .

وبهذا الشأن، حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، المواطنين وسائقي المركبات، من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، كما حذر من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.. داعياً إلى ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.