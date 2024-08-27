شاهد العليمي في تعز.. استقبال حاشد واصابات في انقلاب مدرعة

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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وصل الرئيس رشاد العليمي في ساعة متاخرة ليلة امس الاثنين الى محافظة تعز في اول زيارة منذ توليه منصب قيادة المجلس الرئاسي.

وظهر العليمي صباح اليوم في فيديو وهو يلوح للجماهير التي احتشدت لاستقباله في مدينة التربة وهي تهتف بالروح بالدم نفديك يا يمن.

ووصل العليمي الى تعز رفقة عضوي المجلس الرئاسي عبدالله العليمي وعثمان مجلي الى جانب قيادات عسكرية ووحدات من قوات التحالف.

ووصل ظهر اليوم موكب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى مدينة تعز.

واصيب جنديين سعوديين من قوات التحالف إثر انقلاب مدرعة مرافقة لموكب الرئيس العليمي في طريق لحج -تعز.