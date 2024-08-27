عشبة ونباتة جبارة و متواجدة في كل مكان تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_وكالات

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أشار عالم الطب الدكتور مون جيا تان من الأكاديمية الصينية للعلوم انه اتضح ان عشبة النبات الخضري الذي يعرف أيضا باسم (كمثرى البلسم) يخفض نسبة السكر التراكمي في الدم وذلك من خلال دراسات أجريت على الحيوان والانسان.

وأشار مون جيا تان في هذه الدراسة أنه استخلص بضعة مركبات من الحنظل يطلق عليها “كوكوربيتان تريتوربينويدس” وبعد أن اختبر آثارها على سكر الدم والتمثيل الغذائي للدهون في خلايا بشرية وفي فئران وفي خلايا العضلات والدهون وجد الباحث ان المركبات حفزت مستقبلات سكر الدم (جلوت 4) على الانتقال من داخل الخلية الى سطح الخلية، وهذا البحث يسهم في تحقيق مزيد من التمثيل الغذائي الفعال لسكر الدم، وقد وجدت آثار مشابهة لتلك الموجودة في الانسولين في بضعة مركبات اخضعت للاختبار.

كما أظهرت أيضا الاختبارات التي أجريت على اثنين من المركبات في الفئران انها أسهمت في خفض سكر الدم وحرق الدهون وكان أحدها فعالا بشكل خاص في خفض سكر الدم في الحيوانات التي تستهلك غذاء عالي الدهون، وأشار الباحث الى انه يوجد ما قد يصل الى 70 نوعا من المركبات النشطة في نبات الحنظل.

وخلصوا الى ان “الدراسة الحالية تقدم أساسا هاما لمزيد من التحليل للعلاقة ذات الصلة بالبناء النشط لتحقيق أفضل استغلال لنبات الحنظل في علاج مقاومة الانسولين والبدانة