وصول 8 طائرات حربية صينية إلى مصر .. ومصادر تكشف التفاصيل

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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صلت 8 طائرات حربية تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى مصر للمشاركة في عرض جوي في مصر، والمقرر إقامته في الفترة من 3 إلى 5 أيلول/ سبتمبر، ضمن فعاليات معرض مصر الدولي للطيران.

وتضم التشكيلة الجوية طائرة واحدة من طراز (واي-20)، وهي طائرة نقل كبيرة تم تطويرها محليا في الصين، وسبع مقاتلات شبح من طراز (جاي-10) التابعة لفريق بايي للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الصينية.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، شي بينغ، إن هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها فريق بايي عروضًا جوية في دولة أفريقية، وهي أطول رحلة خارجية يقوم بها الفريق حتى الآن. وأضاف شي أن التشكيلة ستحلق فوق الأهرامات أثناء وجودها في مصر، وستشهد الطائرة "واي-20" أول ظهور لها في معرض جوي خارج الصين.

وأشار شيه إلى أن تشكيلة الطائرات ستحلق فوق الأهرامات أثناء وجودها في مصر، حيث ستقوم طائرة (واي-20) بأول عرض لها في الخارج. ومن جانبه قال الطيار يوان بو: "لذلك، قام الطاقم الجوي بتبسيط اللوازم المصاحبة للرحلة ووضع مجموعة محددة من المناورات التي ستقوم بها طائرة (واي-20) خلال عرضها الأول".

وبحسب خبراء عسكريين، فإن الرحلة ستغطي مسافة تقارب الـ10 آلاف كم مع توقف لتغيير الطيارين وعبر عدة مناطق زمنية وسط تغييرات سريعة في درجات الحرارة، ما يشكل تحديات "بالغة الصعوبة" للطيارين. من المقرر أن ينطلق معرض مصر الدولي للطيران (EIAS) في الفترة من 3 إلى 5 أيلول/ سبتمبر 2024 في مطار العلمين الدولي.

وتهدف EIAS، بقيادة وزارة الدفاع والقوات الجوية المصرية ووزارة الطيران المدني، إلى تسريع التصنيع والعولمة في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتجري وزارة الطيران المدني استعداداتها النهائية بمطار العلمين الدولي، لاستقبال المشاركين في فعاليات "معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024" في نسخته الأولية بمدينة العلمين الجديدة. ويشارك في المعرض أكثر من 100 دولة وما يزيد على الـ 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، وبحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم