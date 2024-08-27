قصف إسرائيلي متواصل بأنحاء متفرقة بقطاع غزة

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بمقتل وجرح عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، منذ الفجر بقصف إسرائيلي متواصل على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت إن 5 فلسطينيين قتلوا إثر استهداف شقة تعود لعائلة النعسان ويتواجد فيها نازحون من عائلة الصفدي في محيط عمارة التاج بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.

فيما أظهرت مشاهد، عددا من القتلى جراء غارات جوية إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قتل 7 فلسطينيين بقصف استهدف شقة تعود لعائلة صيدم "ثابت".

كذلك، أفيد عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة زيادة في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، وقتل 4 آخرون في قصف استهدف الحي النمساوي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. Play في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت شمال غربي مدينة رفح، كما جرى إطلاق نار كثيف وعشوائي من آليات إسرائيلية استهدف منطقة الشاكوش وخيام النازحين في مواصي رفح.

وفي الشمال، استهدف من الطيران الحربي المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة في محيط تل الهوى