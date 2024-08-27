مشرف حوثي يغتصب طفلاً في الثانية عشر من عمره - القبيلة التي ينتمي لها الطفل تتداعى للاحتشاد المسلح

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - يمن شباب نت

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احتشد قبليون، يوم الاثنين، أمام السجن المركزي في رداع بمحافظة البيضاء، تنديدًا باغتصاب عنصر لمليشيا الحوثي طفلا قاصرًا أثناء ما كان في زياره لشقيقه في السجن.



ونقلت قناة"يمن شباب نت"عن مصادر محلية قولها بأن عشرات المسلحين من القبيلة التي ينتمي لها الطفل والقبائل المجاورة في قيفة، احتشدوا يوم الاثنين، أمام السجن المركزي في رداع، للمطالبة بمحاكمة المتهم بالاعتداء الجنسي على طفل، ومحاسبة مدير السجن.

وأضافت المصادر، أن اتصالات جرت بين قيادات حوثية ومشايخ من قيفة، على أن يتم سجن الجاني، إلا أن التوتر ما زال قائمًا.

وكان عنصر حوثي في السجن المركزي، اعتدى جنسيًا على طفل في الثانية عشر من عمره، من عائلة آل غليس، السبت الماضي، أثناء ما كان في زيارة لشقيقه في السجن.